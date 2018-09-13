Камиль Самигуллин: «Тема строительства этнодеревни сегодня не рассматривается предметно»

Ответы муфтия Татарстана на вопросы читателей «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Почему идея этнодеревни для мусульман пока только идея, какие ждут изменения в работе с халяль-продукцией для школьников и куда расходуются гранты, выделяемые для ДУМ РТ? Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин ответил на все вопросы читателей, поступившие во время онлайн-конференции. Напомним, прямой эфир с лидером мусульман Татарстана длился 1 час 20 минут, но и этого времени не хватило, чтобы ответить в формате онлайн на многочисленные вопросы читателей «Реального времени». Сегодня мы публикуем ответы.

Ассаламу алейкум, уважаемый муфтий Камиль хазрат! Я задавала вопрос по выпуску халяль-питания Департаментом питания и продовольствия города Казани. Мы вчера вечером всей семьей посмотрели ответ уважаемого нашего лидера мусульман Татарстана. Но, к сожалению, не услышали понятного ответа. На мой взгляд, это очень серьезный вопрос. И тем более духовный лидер мусульман, муфтий должен на него обязательно ответить! Особенно на второй вопрос: «Ложится ли грех на родителей, которые, доверившись свидетельству халяль ДУМ РТ, накормили своих детей харамом? С уважением, Амина.

— В настоящее время в Департаменте продовольствия и питания города Казани при производстве продукции халяль используется часть совместного оборудования. Данное оборудование используется после осуществления его полноценной мойки, что исключает попадание харама в произведенную продукцию. Осуществляется двойная дезобработка дезицинфицирующими средствами и солью. Контроль за чистотой оборудования, а также соблюдением норм по выпуску халяльной продукции, в течение всего цикла производства осуществляет специально назначенный комитетом контролер. Производство халяльной продукции на совместном оборудовании допущено в связи с тем, что в департамент не поставляется свинина. Ее поставка исключена. Кроме того, допуск в помещение, где производится халяль продукция, осуществляется строго по фамильному списку. В ближайшее время на предприятии планируется полный перевод производства халяль на специально выделенном отдельном оборудовании. Разумеется, греха на родителях за возможные ошибки поставщиков нет. Ошибок в работе Комитета по стандартам «Халяль» ДУМ РТ до сих не наблюдалось. Это самый строгий по требованиям комитет в России.

Камиль хазрат, спасибо вам за вашу работу. Радует, что вы переводите и издаете много религиозной литературы, публикуете книги и своего авторства. Однако у меня вопрос. Почему, как пишут в СМИ, вы не издаете переводов трудов Имама Агзама (р.а.). Я видел, что вы издали его «Фикх акбар», но на арабском языке и тиражом всего 200 экз. Трактаты имама Абу Ханифы (р.а.) по акыде (вероучение, — прим. ред.) небольшие сочинения, все вместе около 100 страниц, но для возрождения ханафитской традиции они очень важны. Я читал эти трактаты в переводе Батрова. Во-первых, не знаю, можно ли ему доверять. Во-вторых, и его переводов уже тоже не достать. А хотелось бы увидеть официальный перевод ДУМ РТ. И почему вы издали сборник хадисов Бухари (р.а.), но не издаете сборник хадисов Абу Ханифы (р.а.) «Муснад»? Неужели за 6 лет своего руководства муфтиятом вы не сочли это важным? Ахмет, Казань.

— Издание религиозной литературы является одним из приоритетных направлений деятельности ДУМ РТ, которое осуществляется Издательским домом «Хузур». Здесь стремятся делать качественные книги об исламе не только для верующих, но и для широкой читательской аудитории, испытывающей к религии культурологический интерес. Именно издание религиозной литературы является наиболее действенным методом в борьбе с духовными недугами и невежеством в обществе. Только в 2017 году издательством выпущено в свет 76 наименований книг. Их общий тираж составил 54 тысячи экземпляров. Примечательно, что более половины книг переизданы по многочисленным просьбам преданных читателей. В том числе труды Абу Ханифы и труды о ханафитском мазхабе:

Муснад Абу Ханифы (сборник хадисов) — 2018 г.

«Фикх-уль акбар» с разъяснением Абу Мунтаха (репринт) — 2016 г.

Пост по мазхабу Абу Ханифы — 2015 г.

Намаз по мазхабу Абу Ханифы

Введение в ханафитский фикх. К. Самигуллин — 2015 г.

Ханафитский мазхаб, его значение и актуальность. В. Якупов — 2014 г.

Метод вынесения фетв Абу Ханифы и его учеников

Именно издание религиозной литературы является наиболее действенным методом в борьбе с духовными недугами и невежеством в обществе



Расскажите о вреде суфистов (последователи духовной школы суфизма, — прим. ред.) и бидгатчиков (сторонники нововведений, — прим. ред.).

— Суфизм и его традиции пришли на татарские земли одновременно с распространением ислама в основном из Центральной Азии. Поэтому среди татар имели распространение тарикаты йасавиййа, кубравиййа. В XIX — начале ХХ века наибольшее распространение имел тарикат накшбандиййа, названный по имени бухарского праведника Баххаддина Накшбанда, также являвшегося ханафитом по мазхабу. Крупными учеными этого тариката были Мухаммад Закир Камали и Зайнулла Расули. Суфизм в исламе отражает, прежде всего, нравственную сторону через обращение к внутреннему миру верующего, к его душевным переживаниям, к созерцанию. А нравственность в Исламе — это жизненная программа, порождающая образец безупречного, образованного, интеллигентного, приветливого и дружелюбного человека с добрым сердцем, который заботится о благе всего человечества и трудится ради того, чтобы оживить землю посредством религии. Что касается, бидгатчиков, то общеизвестно, что любые нововведения в исламе запрещены. Известнейший татарский мусульманский ученый Мухаммад Мурад Рамзи аль-Казани писал в 1908 году, что татарские имамы всегда были суннитами, матуридитами в вероубеждении и ханафитами в действиях и среди них не было тех, кто распространял нововведения.

Можете ли вы озвучить имена тех десяти счастливчиков, которые в этом году поехали в хадж по бесплатным путевкам? Почему вы не отдали их тем эбилэр и бабайлар, которые пострадали от нечестных туроператоров, а вместо этого повезли во второй раз в хадж свою жену?

— К сожалению, вас ввели в заблуждение. Информация не соответствует действительности. Что касается моей поездки в хадж, то она была совершена по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана и содержала многочисленные деловые встречи, в том числе с монаршими особами. В ходе встреч были рассмотрены важные религиозные вопросы и вопросы о сотрудничестве. То есть поездка носила официальный рабочий характер и не предполагала возможность визита в КСА по программе гостей короля других лиц.

Уважаемый муфтий Камиль! Недавно ДУМ РТ выступило с идеей построить татарскую деревню, где бы мусульмане могли жить отдельно от остальных людей. Когда начнется старт продаж? Рузалия

— Подхваченная и растиражированная в СМИ тема строительства этнодеревни сегодня не рассматривается предметно, идея лишь обсуждалась среди имамов. Но живой интерес к ней, безусловно, свидетельствует о высокой потребности расширения инфраструктуры для мусульман в Татарстане. И это одна из важных задач, стоящих перед ДУМ РТ.

Речь не о том, запрещен или нет бокс в исламе. В исламе запрещено нанесение ударов по лицу. По религии даже животное нельзя бить по морде



В списки экстремистской литературы каждую неделю попадают исламские книги, даже самые безобидные. Почему муфтият ничего не предпринимает, чтоб остановить этот процесс? Почему в «экспертах» сидят некомпетентные люди, которые за пару часов могут сделать вывод о «вреде» десятков книг, включая изданных на татарском языке?

— К сожалению, проблема некомпетентности экспертных органов в религиозных вопросах существует и свойственна в целом для российской общественности. ДУМ РТ не может влиять на процессы, происходящие в государственных институтах, но всегда четко публично выражает свою позицию в защиту классических трудов исламской литературы. Несколько лет назад ДУМ РТ уже приходилось встать на защиту «Сахиха» аль-Бухари от запрета по решению суда, и мы выпустили хадисы многотысячным тиражом. Совсем недавно снова вступились за «Сборник хадисов» и «Сады праведных» имама ан-Навави. Кроме того, мы осуществляем собственную экспертную деятельность в вопросах издательства религиозной литературы. В ДУМ РТ функционирует экспертный совет, который оценивает и рекомендует для издания те или иные труды и книги.

Куда расходуются гранты, выделяемые для ДУМ РТ? Не видно результатов. Хотелось бы видеть квартальную или хотя бы годовую финансовую отчетность.

— Гранты ДУМ РТ выделяются для осуществления деятельности мухтасибатов Татарстана, а также являются одной из мер поддержки имамов республики. Отчет о проделанной работе имам-мухтасибы предоставляют ежеквартально по мере получения финансирования. С деятельностью ДУМ РТ и его мухтасибатов можно ознакомиться на сайте муфтията.

Какой вид спорта вы любите? Правда ли, что заниматься боксом харам?

Речь идет не о том, запрещен или нет бокс в исламе. В исламе запрещено нанесение ударов по лицу. По религии даже животное нельзя бить по морде. Что касается моих личных предпочтений, то я активно занимаюсь борьбой. Борьба — это сунна. Но и здесь нужно учитывать требования к внешнему виду: аурат (запретные места, — прим. ред.) должен быть прикрыт. В целом, в ДУМ РТ уделяется особое внимание спортивным инициативам, которые мы рассматриваем как средство воспитания среди мусульманской молодежи здоровых и коммуникабельных граждан с активной жизненной позицией.

У меня вопрос из практической плоскости. Можно ли в летнее время объединять вечерний магриб и ночной 'иша намазы?

В определенный летний период, когда не заходит ночная молитва, действительно, у верующих ежегодно возникает этот вопрос. Причем не одно столетие велись споры на этот счет: кто-то объединял намазы, кто-то выдерживал между ними время, а кто-то и вовсе не читал ночной намаз, поскольку он не наступал. Но точку в этом поставил Шигабутдин Марджани, который в своем труде «Назарутуль хакк...» доказал, что ночная молитва должна совершаться. ДУМ РТ придерживается фетвы, согласно которой мы читаем молитву примерно через полтора часа после ахшама (вечерней молитвы, — прим. ред.).

Можно ли мне как ханафиту, находящемуся в пути, объединять полуденный зухр и послеполуденный 'аср намазы, как это совершают шафииты?

— Нет, следовать нескольким мазхабам одновременно не приветствуется. При этом возможно зухр-намаз (полуденная молитва, — прим. ред.) приблизить к аср-намазу (послеполуденная молитва, — прим. ред.) за 10 минут до его наступления.

Практически все медресе республики выдвигают требования по внешнему виду и они реализуются в основном на очной форме обучения. Однако некоторые медресе не всегда могут себе позволить заказывать форму, так как из-за большого количества учащихся возникают финансовые сложности



Сколько языков вы знаете? Когда выучили татарский — с детства или уже в юности-зрелости?

— Я владею татарским, русским, арабским и турецким языками. Татарскую речь как и многие в детстве слышал только летом в гостях у бабушки и дедушки. Осознание необходимости в знании татарского пришло позже, в медресе: было нужно общаться и понимать пятничные проповеди. Серьезно взялся за свой татарский, когда стал имамом, потому что эти проповеди теперь приходилось читать самому. То есть в моем случае, религия действительно сохранила язык.

Почему в республиканских медресе не введена единая форма для шакирдов?

— По поводу внешнего вида есть четкие требования к каждому шакирду медресе, которые прописаны во внутренних локальных актах образовательной организации. Это головной убор (тюбетей), пиджак (в дореволюционном стиле). Практически все медресе республики выдвигают требования по внешнему виду и они реализуются в основном на очной форме обучения. Однако некоторые медресе не всегда могут себе позволить заказывать форму, так как из-за большого количества учащихся возникают финансовые сложности.

Прошел год с открытия Булгарской исламской академии. Какие итоги можете подвести? Над чем еще предстоит работать? Справляются ли Мухаметшин и Исхаков?

— Первый год в Болгарской исламской академии прошел успешно, были задействованы ведущие отечественные и зарубежные богословы, сформировалась команда. Ведется исследовательская работа по различным богословским темам. Конечно, реализуя столь глобальный проект, возникают и определенные сложности, проблемы, которые на данный момент решаемы. Учитывая предложения участников образовательного процесса, необходимо вести совершенствование образовательного стандарта. Деятельность Рафика хазрата Мухаметшина и Камиля Шамильевича Исхакова высоко оцениваются и ДУМ РТ, и руководством республики.

Трудно ли трудоустроиться выпускникам ваших медресе и РИИ?

— Выпускникам медресе и РИИ трудоустроится по специальности нетрудно, так как в Республике Татарстан функционирует 48 мухтасибатов, 9 профессиональных медресе, 3 высших учебных заведения, 2 частные школы, свыше 700 начальных курсов при мечетях республики. Наблюдается, скорее, нехватка кадров среди имамов.

Сейчас все мусульманское образование выстроилось в систему ступенчатого образования, от начального образования, продолжая средним (это медресе), заканчивая институтом и академией, что не может не радовать. Приняты образовательные стандарты в соответствии с гостребованиями, постоянно дополняется библиотечный фонд. Но какова позиция ДУМ РТ по отношению к дошкольному образованию? Будут ли приниматься меры по систематизации и улучшению этого направления? Планируется ли создание мусульманских детсадов?

— Открытие детских садов, безусловно, расширило бы инфраструктуру системы мусульманского образования в Татарстане. Однако сейчас для ДУМ РТ является приоритетным качественное развитие школьного образования. Если с медресе, институтами мы в масштабах России вышли вперед, то школ, которые должны сформировать личность для дальнейшего воспитания представителей татарской интеллигенции, нам катастрофически не хватает. Свои усилия мы сейчас направляем именно на эти цели.

Борода — это сунна или ваджиб?

— Это сунна Пророка салаллаху галейхи вассалям, правовое заключение же (хукм) относительно ее в ханафитском мазхабе — ваджиб.

Во сколько лет нужно делать обрезание мальчикам? И как относитесь к обрезанию девочек?

— Рекомендуется делать раньше, что же касается женского обрезания, то насколько я знаю, в нашей традиции такого никогда не практиковалось.

Как человек, у которого очень много ежедневных задач, которые требуется решать, какие советы вы можете дать по управлению временем и процессами? Пусть Всевышний дарует вам тауфик во всем благом что вы делаете. Амин.

— Как говорится в хадисе Пророка салаллаху галейхи вассалям, умейте ценить пять вещей, пока не наступили следующие пять. Одна из них — свободное время, пока не пришла занятость. Нужно приучить себя ценить время. А это проявляется в том, что ты никогда не опаздываешь, планируешь свой день и четко следуешь этому плану.

Если с медресе, институтами мы в масштабах России вышли вперед, то школ, которые должны сформировать личность для дальнейшего воспитания представителей татарской интеллигенции, нам катастрофически не хватает. Свои усилия мы сейчас направляем именно на эти цели



Искандер Сиражи в своем видеообращении обвинил вас в том, что вы работаете не на благо республики и мусульман, а только на свой личный карман. Он также отметил, что когда вы пришли в ДУМ РТ у вас ничего не было, а сейчас у вас несколько квартир и коттедж. Правда ли это?

— Неправда. Всевышний сказал в Священном Куръане: «О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный» (сура «Худжурат, 12 аят). Аллах предостерег мусульман от злословия, которое является одним из величайших грехов, и поэтому Всевышний уподобил его другому величайшему греху — употреблению в пищу мертвечины.

Почему из муфтията зачищаете сторонников других тарикатов, в т. ч. накшибандитов из другой ветви, и ставите «своих» (Валиулин)?

— Не понимаю о чем вы, это все глупости и абсолютное незнание ситуации.

Расскажите о джамаате Исмагил ага в Турции, в котором вы состоите. Поддерживаете ли контакты с муршидом?

— Мой джамаат очень большой и это все члены ахли сунны Валь джамаа, (последователи сунны).