Буинский район: древние курганы, родина соратника Мао, знаменитый драмтеатр

Заметки ученых на полях о Буинском районе Татарстана

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин продолжают знакомить наших читателей с Татарстаном. В сегодняшней колонке, написанной специально для «Реального времени», ученые рассказывают о юго-западном приграничном районе Татарстана.

На границе с Чувашией и Ульяновской областью

Буинский район Татарстана, образованный 10 августа 1930 года с центром в городе Буинск, располагается на юго-западе РТ, граничит с Апастовским, Дрожжановским и Тетюшским районами РТ, Чувашской Республикой, Ульяновской областью. Площадь района — 1543,6 кв. км. Количество населенных пунктов — 97. Численность населения на 2017 год — 43537 человек, национальный состав: татар — 61,5%, чувашей — 29,1%, русских — 8,8%.

Многовековую историю района ярко подчеркивают древние курганы — Бик-Утеевские (в окрестностях села Бик-Утеево/Бик-Үти), Ивашевские (около русского села Ивашевка), Кайбицкие (около села Кайбицы/Кайбыч), Нижненаратбашские (около села Нижний Наратбаш/Түбән Наратбаш), Рунгинские (около чувашского села Рунга) и Старостуденецкие (около деревни Старостуденецкие Выселки/Иске Суыксу Выселкасы), а также многочисленные (более 150) иные археологические объекты.

По сведению документальных источников, издревле и до установления советской власти на территории района функционировало огромное количество медресе (по нашему мнению, большая часть их — это все же мектебе, хотя мектебе и записаны отдельно): «Нурия» и «Гильмия» в Буинске, по три в Вольном Стане, Новых Тинчалях (на р. Большая Тельца), Сорок Сайдак, Старых Тинчалях и Энтуганах, по два в Алькеево, Нижнем Наратбаше и Черки-Гришино, по одному в Адав-Тулумбаево, Аксу, Ахмаметьево, Большой Карланге, Быковке, Верхних Лащах, Исаково, Кабаланах, Каменном Броде (на р. Була), Каменном Броде (на правом притоке р. Карла), Кыр-Тавгильдино, Малой Буинке, Мамоткозино, Мещеряково, Новых Чечкабах, Новом Студенце, Нурлатах, Средних Лащах, Старостуденецких Выселках, Старых Лащах, Татарском Пимурзино, Тингаше, Тойгильдях, Черки-Бибкеево, Черки-Дюртиле, Черки-Ишмяково, Черки-Кильдуразах, Черки-Кощаково и Шаймурзино.

Буинское «Нурия» являлось одним из крупнейших и наиболее известных медресе Симбирской губернии. В разные годы в нем учились многие знаменитые татарские религиозные и общественные деятели, представители науки и культуры: писатели З.Ш. Баширов (Зариф Башири), Ш.М. Мухаммадов и Г.Д. Шагиахметов (Гумер Тулумбайский), историк Хади Атласи (в 1898—1903 годах преподавал в медресе), религиозный деятель К.Б. Салихов, педагог, переводчик, языковед Б.З. Халидов, востоковед, доктор филологических наук, профессор Г.Т. Тагирзянов, педагоги, писатели, религиозные деятели братья Биккуловы, журналист, редактор журнала «Иктисад» Ф.Ш. Муртазин, каллиграф Г.Х. Валидов (Гарифзян Буави) и многие др. Расцвет медресе приходится на конец XIX — начало XX веков, когда его руководителем был ахун ишан Нургали Хасанов (Нургали Хасан ал-Буави). В 1904 году комплекс медресе состоял из мечети, двух кирпичных и трех деревянных зданий. В 1913 году здесь преподавало 12 учителей, обучалось более 300 шакирдов. В 1915 году при медресе открылась женская русско-татарская школа. В 1919 году деятельность медресе была прекращена. Вновь оно открыто 1 октября 1997 года.

Буинское «Нурия» являлось одним из крупнейших и наиболее известных медресе Симбирской губернии



Со второй половины XIX века в населенных пунктах современного Буинского района функционировало большое количество торгово-промышленных заведений. Они работали в Старых Тинчалях (26 заведений), Тимбаево (26), Старых Студенцах (18), Старых Бурундуках (17), Вольном Стане (16), Ембулатово (15), Рунге (15), Энтуганах (13), Старостуденецких Выселках (12), Чувашских Кищаках (12), Сорок Сайдак (11), Шаймурзино (10), Тингаше (8), Раково (7), Тойгильды (7), Старых Мертлях (6), Беловолжке Татарской (5), Русских Кищаках (4), Таковарах (4), Татарском Пимурзино (1) и Чураково (1).

До 1920 года территория района относилась к Буинскому уезду Симбирской губернии, в 1920—1930 годы — к Буинскому кантону ТАССР. Население занималось преимущественно хлебопашеством (возделывали рожь, ячмень, пшеницу, просо, горох), а также скотоводством, пчеловодством, различными ремеслами (изготовлением саней, телег, колес, ободьев, рам, деревянной посуды), обработкой продуктов сельскохозяйственного производства (салотопенное, шерсточесальное, маслобойное), бурлачеством, плотничным, портняжным и отхожими промыслами. В XIX веке в уезде действовали свыше 50 промышленных предприятий, в том числе суконная фабрика, винокуренный, поташные, кирпичные, лесопильные заводы, мукомольные мельницы.

В селах Городищи, Киять и Промзино проводились ярмарки. Во второй половине XIX века здесь функционировали уездное, приходские мужское и женское, инородческое училища, 43 мужских и 24 женских школы. К началу XX века в уезде насчитывалось 95 школ, в том числе 56 татарских.

Центр Буинского района — Буинск. Первые поселения на месте современного города возникли не позднее середины XVII века. В 1780 году селу Буинское (другое название — Архангельское) был присвоен статус города. По сведениям 1859 года, в городе действовали церковь, мечеть, уездное и приходское училища, городская больница, почтовая станция, по сведениям 1913 года — 2 церкви, 2 мечети, женская прогимназия, несколько училищ и школ, медресе «Нурия» и «Гильмия», земская больница, богадельня; базары по четвергам, ежегодно проводились две ярмарки — Крещенская (с 6 по 11 января) и Покровская (с 27 сентября по 5 октября). На сегодняшний день на территории Буинска сохранилось небольшое количество памятников архитектуры XIX — начала XX веков.

Изюминкой города является Буинский драматический театр, имеющий столетнюю историю. В 1919 году в городе был основан русский передвижной «Театр интернационального искусства», в том же году создана и его татарская труппа, на базе которой в 1924 году был организован татарский городской любительский театр, который проработал до 1950 года. В 1942—1944 годах в Буинске работал Колхозно-совхозный театр, который впоследствии стал Татарским республиканским передвижным театром (ныне Театр драмы и комедии им. К. Тинчурина). Вновь театр был возрожден в 2007 году. Художественный руководитель — заслуженный артист РТ Раиль Садриев. С 2017 года по инициативе Р.И. Садриева в Буинске проводится ежегодный международный театральный фестиваль «Буа: пространство диалога», одной из основных задач которого является развитие национальных форм театрального искусства и стимулирование творческой инициативы театральных деятелей. С 15 по 24 мая 2018 года в Буинске проходил второй фестиваль, в работе которого участвовали театральные коллективы из России, Азербайджана, Казахстана, Швейцарии и др.

Изюминкой города является Буинский драматический театр, имеющий столетнюю историю



Промышленность, культура, спорт

Район имеет сельскохозяйственную направленность. Здесь возделываются яровая и озимая пшеница, ячмень, овес, гречиха, горох, сахар, свекла, картофель. Развиты мясомолочное скотоводство, свиноводство и овцеводство. В 2017 году в районе действовали 11 крупных сельхозпредприятий (в том числе агрофирмы «Авангард» и «Дружба») и 80 фермерских хозяйств. Промышленные предприятия ООО «Буинскагропромснаб», «Буинскагрохимсервис», Дорстрой «Буинский», Буинская машинно-технологическая станция, ЗАО Буинская межхозяйственная строительная организация, ООО «Буинская ватная фабрика», Буинская птицефабрика, Буинский спиртзавод, ОАО Буинский сахарный завод, ООО Буинский машино-строительный завод, ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат» (в составе холдинга «Ак Барс») сосредоточены в райцентре и поселке ж/д.разъезда Лащи. Действует Буинский лесхоз.

В сфере образования на 2017 год в районе функционировали 3 профессиональных училища, 42 общеобразовательных учреждения (20 средних, 13 неполных средних, 9 начальных школ), 42 детских садика. В структуру дополнительного образования входят 2 учреждения (Центр внешкольной работы и Детская школа искусств в Буинске).

В сфере культуры в настоящее время работают районный дом культуры, 54 клуба, 36 библиотек. Функционируют 3 музея, 15 пришкольных музеев. Буинский краеведческий музей открыт в 1994 году, его экспозиция насчитывает более 1000 единиц хранения, представлена тематически в 9 залах. Помимо краеведческого музея в районе функционирует 2 сельских музея: с 1998 года Дом-музей И.Н. Юркина на родине писателя в с. Бурганы и с 2012 года Дом-музей Б. Урманче на родине художника в с. Черки-Гришино. В районе функционирует множество различных клубных формирований самодеятельного народного творчества, 4 из них имеют звание «народный»: ансамбль песни и танца «Лейсан» в Буинске, театральный коллектив «Яктылык» в Буинске, фольклорный коллектив «Родничок» в с. Рунга, фольклорный коллектив «Уммугульсум» в с. Черки-Гришино.

В системе здравоохранения района действуют районная больница и 65 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Спортивная инфраструктура района включает стадион на 1500 посадочных мест, ледовый дворец «Арктика», 127 плоскостных сооружений, 43 спортзала, 3 стрелковых тира, спортивный комплекс «Дельфин», 3 детско-юношеские спортивные школы «Арктика», «Батыр» и «Юность».

Чувашские деревни Буинского района

Буинский район Татарстана отличается большим количеством чувашских населенных пунктов, которых здесь, безусловно, меньше, чем татарских, но все же их очень даже немало. Очень коротко расскажем о них.

Буинский район Татарстана отличается большим количеством чувашских населенных пунктов



Альшеево, село на р. Цильна, в 22 км к югу от Буинска, 686 жителей (здесь и далее даны официальные цифры 2015 года). Основано не позднее середины XVII века. В 1885 году здесь благодаря усилиям известного чувашского просветителя И.Я. Яковлева была открыта инородческая однокомплекная школа, в 1888 году — первая начальная школа. В начале ХХ века в селе функционировали церковь Покрова Пресвятой Богородицы и церковно-приходская школа. В 1970 году в школе был открыт литературно-краеведческий музей. В селе действуют дом культуры, библиотека, детский сад, ФАП, с 1995 года — церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди известных уроженцев села Н.С. Дедушкин (1915—1995), в 1967—1978 годах являвшийся председателем правления Союза писателей Чувашии.

Альшихово, село в 1,5 км от р. Карла, в 9 км к западу от Буинска, 720 жителей (75% чуваши, 22% татары). Основано в 1672 году служилыми чувашами, выходцами из Цивильского уезда Казанской губернии. В 1990 году в школе открыт краеведческий музей. Действуют дом культуры, библиотека, детский сад, ФАП, мечеть, церковь Святой великомученицы Маргариты. При доме культуры с 2015 года работает фольклорный коллектив «Калина». Среди известных уроженцев села М.Н. Закамулина (р. 1951) — доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РТ.

Беловолжка Чувашская, деревня на р. Лащи, в 19 км к северо-западу от Буинска, 221 житель. Основана в XIX веке. В деревне действуют начальная школа, сельский клуб, ФАП. При клубе с 2011 года работает фольклорный коллектив «Шанчак».

Бюрганы, село (не путать с поселком на железнодорожной линии Ульяновск — Свияжск) на р. Чильча, в 19 км к югу от Буинска, 637 жителей (59% чуваши, 39% татары). Основано в середине XVII века. В XIX — первой половине ХХ веков в официальных источниках учитывалось как два населенных пункта — Татарские Бюрганы и Чувашские Бюрганы. По сведениям 1859 года, в селе функционировала мечеть, в начале ХХ века — церковь, 2 мечети, 2 мектеба, школа Министерства народного просвещения. В годы Великой Отечественной войны в селе размещался детский дом для эвакуированных детей из Ленинграда. В 1998 году в школе села открыт краеведческий музей. Действуют дом культуры, библиотека, детский сад, ФАП, мечеть, церковь Казанской иконы Божьей матери. При доме культуры с 2006 года работает детский театральный коллектив «Доброта», с 2005 года детский танцевальный коллектив «Ритм». В 1998 году в селе открыт Дом-музей И.Н. Юркина (располагается в бывшем доме зажиточных крестьян Юркиных). Среди известных уроженцев села Н.З. Кадыров (1926—1993) — Герой Социалистического Труда, В.В. Ухли (Плешков) (1914–1990) – член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, И.Н. Юркин (1863—1943) — писатель, этнограф, фольклорист, один из родоначальников чувашской художественной литературы.

Село Бюрганы основано в середине XVII века



Канава, деревня на р. Чильча, в 25 км к югу от Буинска, 40 жителей. Основана в начале ХХ века. Козловка, село на р. Свияга (не путать с русской деревней Козловка), в 12 км к юго-востоку от Буинска, 96 жителей (русские и чуваши). Основано в XVIII веке. Кошки-Теняково, село на р. Чильча, в 16 км к югу от Буинска, 297 жителей. Основано в XVII веке. В начале ХХ века функционировала школа Министерства народного просвещения. В селе действуют Дом культуры, библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев села Л.В. Симунов (р. 1929) — председатель колхоза «Рассвет» в 1974—1990 годах, депутат Верховного Совета ТАССР в 1980—1985 годах, Н.В. Симунов (1937—1997) — поэт и прозаик.

Кошки-Шемякино, село на р. Большая Тельца, в 18 км к югу от Буинска, 292 жителя. Основано в XVII веке. Ныне в селе действуют начальная школа, дом культуры, библиотека, ФАП. При Доме культуры с 2010 года функционирует фольклорный коллектив «Подснежник». Среди известных уроженцев села Т.С. Семенов (Таэр Тимкки) (1889—1917) — поэт и переводчик.

Курбаш, поселок на р. Карла, в 19 км к западу от Буинска, 84 жителя. Основан в 1920-х годах. Малые Бюрганы, деревня на р. Чильча, в 18 км к югу от Буинска, 83 жителя. Основана в 1920-х годах. Медведевка, поселок на р. Тоша, в 28 км к востоку от Буинска, 1 житель. Населенный пункт основан в 1930-х годах. Мокрая Савалеевка, село на р. Карла, в 21 км к западу от Буинска, 466 жителей. Известно с 1662 года. В дореволюционных источниках упоминается также под названиями «Байбулатово» и «Мыгир». В селе действуют дом культуры, библиотека и музей бытовой утвари, ФАП. С 2004 года работает фольклорный коллектив «Самана».

Новоселки, село на границе с Ульяновской областью, в 30 км к югу от Буинска, 82 жителя. Основано в начале XIX века. В дореволюционных источниках упоминается также под названием «Нижние Бурундуки». В начале ХХ века здесь функционировали церковь и школа Министерства народного просвещения. Действуют сельский клуб, ФАП. Новые Мертли, деревня на р. Большая Тельца, в 18 км к югу от Буинска, 252 жителя. Основана в первой четверти XVIII века. В деревне действуют начальная школа, сельский клуб, ФАП, машинотракторный парк, зерноток. Среди известных уроженцев А.Д. Антонов (А. Калган) (1911—1988) — член Союза писателей СССР, заслуженный деятель искусств ЧАССР.

Отрада, деревня на р. Карла, в 18 км к западу от Буинска, 61 житель. Основана в начале XIX века. Протопопово, деревня на р. Карла, в 19 км к западу от Буинска, 106 жителей (60% чуваши, 36% русские). Основана в 1650-х годах дворянами Игнатием и Василием Протопоповыми. С 1817 года здесь функционировала Троицкая церковь (построена на средства помещика Ф.В. Ртищева, памятник архитектуры в стиле раннего классицизма). С 1864 года в селе работала земская школа. Раково, село на р. Цильна, в 27 км к югу от Буинска, 338 жителей. Известно с 1723 года. С 1902 года здесь функционировала школа Министерства народного просвещения. В селе действуют библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев Д.С. Шашкин (1924—2010) — краевед, В.А. Яковлев (Урдаш Валентин) (1924—1973) — поэт, прозаик, переводчик.

В начале ХХ века в селе Рунга располагалось волостное правление, функционировали церковь Александра Невского, земская школа



Рунга, село на р. Карла, в 8 км к западу от Буинска, 818 жителей. Основано в 1640-х годах. В начале ХХ века в селе располагалось волостное правление, функционировали церковь Александра Невского, земская школа. Ныне действуют Дом культуры (с 1979 года здесь работает фольклорный коллектив «Родничок», звание народного получил в 1992 году), библиотека, детский сад, ФАП, церковь Святого Благоверного князя Александра Невского. Среди известных уроженцев А.И. Алексеев (Сандр Пикл, р. 1957) — художник, заслуженный работник культуры РТ, И.М. Алексеев (1934—1979) — заслуженный агроном ТАССР, Н.А. Енилин (р. 1939) — народный художник Чувашской Республики.

Русские Кищаки, село в 1,5 км от р. Свияга, в 27 км к юго-востоку от Буинска, 183 жителя (45% русские, 40% чуваши, 10% татары). Известно с середины XVII века. В начале ХХ века здесь функционировали церковь и земская школа. В селе действуют начальная школа, сельский клуб, ФАП, часовня. Старые Бурундуки, село на р. Свияга, в 30 км к югу от Буинска, 105 жителей (70% чуваши, 30% русские). Известно с 1646 года. С 1873 года функционирует Никольская церковь (сохранилась частично; памятник архитектуры периода эклектики в стиле псевдоренессанс). В начале ХХ века в селе располагалось волостное правление, школа Министерства народного просвещения, церковно-приходская школа, мельница, базар по субботам. Ныне в селе действует сельский клуб, библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев Н.А. Соболев (1919—2007) — Герой Социалистического Труда.

Старые Мертли, село в 21 км к югу от Буинска, 265 жителей. Известно с 1665 года. В начале ХХ века в селе функционировала школа Министерства народного просвещения. В селе до 2017 года работала начальная школа. В настоящее время действуют сельский клуб, библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев Г.К. Пигузов (1919—2005) — заслуженный учитель школы ТАССР и РСФСР, К.А. Пигузов (1887—1952) — заслуженный учитель школы РСФСР.

Таковары, село на границе с Ульяновской областью, в 33 км к юго-западу от Буинска, 255 жителей. Основано в XVIII веке. В начале ХХ века в селе функционировала церковно-приходская школа. До 2017 года в селе работала начальная школа. Ныне действуют сельский клуб, библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев Е.К. Салмин (1939—2012) — генерал-майор милиции, заслуженный работник МВД СССР.

Тингаш, деревня на р. Карла, в 7 км к юго-западу от Буинска, 410 жителей (62% чуваши, 38% татары). Известна с 1669 года. В начале ХХ века здесь функционировали мечеть, церковно-приходская школа. До 2011 года работала начальная школа. В деревне действуют сельский клуб, детский сад, ФАП, мечеть. Среди известных уроженцев Р.К. Газизов (р. 1942) – журналист, кандидат исторических наук, судья всесоюзной категории (легкая атлетика), заслуженный работник культуры РТ.

Тойгильды, деревня на р. Лащи, в 22 км к северо-западу от Буинска, 178 жителей (94% чуваши, 6% татары). Основана в XVIII веке. В дореволюционных источниках упоминается также под названием «Тутаево». В начале ХХ века в деревне функционировали мечеть, мектеб. До 2016 года работала начальная школа. Ныне действуют сельский клуб, ФАП, мечеть. Среди известных уроженцев Х.Ш. Казаков (1908—1991) — доктор биологических наук, заслуженный деятель науки ТАССР и РСФСР.

Деревня Тингаш известна с 1669 года



Чувашские Кищаки, село в 27 км к юго-западу от Буинска, 403 жителя. Основано во второй половине XVII века. В начале ХХ века в селе функционировала церковно-приходская школа. В 1987 году в школе села открыт краеведческий музей. Действуют детский сад, дом культуры, библиотека, ФАП. Чувашские Энтуганы, поселок в бассейне р. Карла, в 35 км к западу от Буинска, 11 жителей. До 1920-х годов являлся частью с. Энтуганы. Среди известных уроженцев А.Е. Ефремов (1910—1998) — Герой Социалистического Труда.

Чувашский Сарыкамыш, деревня на р. Свияга, в 30 км к югу от Буинска, 120 жителей (85% чуваши, 15% русские). До 1910-х годов деревня являлась частью с. Бурундуки. В 2010 году здесь построена часовня. Чувашское Пимурзино, деревня на р. Большая Тельца, в 18 км к югу от Буинска, 149 жителей. Основана во второй половине XVII века. В начале ХХ веке в деревне функционировали церковь и земская школа. Ныне действуют начальная школа, детский сад, дом культуры, ФАП. Среди известных уроженцев К.К. Петров (1924—2007) — писатель, журналист, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.

Чураково, деревня в 7 км к северо-западу от Буинска, 558 жителей. Основана во второй половине XVII века. В дореволюционных источниках упоминается также под названием «Кабек-Касы», «Кибекасси». В начале ХХ века в деревне функционировала церковно-приходская школа. До 2015 года здесь работала начальная школа. Действуют детский сад, сельский клуб, библиотека, ФАП. Среди известных уроженцев В.И. Краснов-Асли (1900—1978) — писатель, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, Г.И. Краснов-Кезенни (1908—1978) — писатель, поэт, переводчик, заслуженный работник культуры Чувашской АССР, С.В. Ялавин (1898—1961) — критик, драматург, прозаик, В.П. Ярхунов (1927—2005) — заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР.

Яскуль, деревня в 23 км к югу от Буинска, 120 жителей. Основана в 1930-х годах. До 2016 года здесь работала начальная школа, до 2012 года — сельский клуб. Среди известных уроженцев деревни А.Я. Ерусланов (Назул Антал) (1932—1987) — писатель, поэт, переводчик.

Малая родина Бурхана Шахиди (1894—1989)

Современный Буинский район является малой родиной большого количества известных людей. Можно писать про уроженца села Кият Михаила Николаевича Теренина — Симбирского (1887—1893) и Владимирского (1893—1897) губернатора… Можно писать про уроженцев села Аксу братьев Шараф, в частности, про Галимзяна Шарафа — депутата «Миллэт Меджлиси», председателя коллегии по созданию «Идель-Уральской республики как федеративной части Российской Советской Рабоче-крестьянской республики», члена-корреспондента Центрального бюро краеведения СССР… Можно писать про уроженца села Черки-Гришино, знаменитого татарского интеллектуала, художника и скульптора Баки Урманче или, например, про уроженца Буинска Владимира Трусенёва — легкоатлета, заслуженного мастера спорта СССР, первого советского рекордсмена в метании диска, чемпиона и призера чемпионатов СССР, дважды чемпиона Европы, именем которого назван буинский стадион… Есть и известные наши современники — например, наш коллега и друг Рамиль Хайрутдинов, уроженец села Черки-Кильдуразы, директор одного из институтов Казанского федерального университета, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники и Госпремии им. Г. Тукая…

Мы же решили рассказать читателям «Реального времени» о Бурхане Шахиди (Шахидуллине) — человеке, которого, к сожалению, многие татары и татарстанцы вообще не знают. Рассказать коротко, пользуясь материалами «Татарской энциклопедии», публикациями дипломата, востоковеда Юлдуза Халиуллина, а также предпринимателя, автора книги «Борһан Шаһиди. Тарихта калдырган эзләр» Рината Мингалиева.



Хотя уйгуры и китайцы, путаясь, считают местом рождения «уйгура» Бурхана Шахиди китайский город Аксу региона Аксу (ныне городской округ Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) либо город Казань Казанской губернии, в действительности Бурхан родился в селе Аксу, в 30 км к северо-западу от Буинска, в татарской семье, имеющей, действительно, также и уйгурских предков. Данное татарское село известно как минимум со времен Казанского ханства. В дореволюционных русских источниках оно нередко упоминается под названиями «Белая Воложка» и «Камышенка». До 1920 года село входило в Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии, здесь имелись хорошие мектеб и медресе.

Итак, Бурхан Шахиди родился в селе Аксу 3 октября 1894 года. После учебы в сельской школе (в мектебе) в 1907—1909 годах он обучался в медресе «Мухаммадия» в Казани, в 1909—1911 годах работал в книжной лавке издательства «Магариф», в 1911—1912 годах — бухгалтером в Семипалатинске в торговой компании «Тянь-Шань» купцов Габдулджаббаровых (Яппаровых), с которыми познакомился на Нижегородской ярмарке. В 1912 году по торговым делам он приехал в Урумчи (ныне — городской округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР), а в начале марта 1914 года стал гражданином Китая. В начале 1922 года Шахиди перешел на работу к губернатору (который в 1925 году поручил ему организацию строительства автозавода), а в 1926 году был назначен министром строительства автодорог провинции Синьцзян. В сентябре 1929 года Бурхан Шахиди через СССР направился в Германию, где осенью 1932 года успешно закончил обучение в Берлинском университете и получил диплом о высшем финансовом образовании.

В 1930—1940-е годы уроженец Аксу занимает должности заместителя председателя планового комитета правительства Синьцзяна, потом становится консулом Китая в СССР и даже в 1938—1944 годах находится в тюрьме в качестве политзаключенного. В 1944—1947 годах он занимает должность губернатора Урумчи, в 1947—1949 годы — члена гоминьдановского правительства Республики Китай в г. Нанкин, члена правительства Восточно-Туркестанской Революционной Республики, а после победы Коммунистической партии Китая, с 1949 года — должность председателя правительства Синьцзяна и члена Военно-административного комитета Северо-Запада КНР. В 1951—1954 годах Бурхан Шахиди — председатель Народного Консультативного Совета (парламента) СУАР КНР. Также в течение длительного времени он был председателем и затем почетным председателем Исламской Ассоциации Китая. Работу в правительстве Бурхан Шахиди совмещал с одновременным выполнением многих иных обязанностей. В частности, он был руководителем Синьцзянского отдела Общества китайско-советской дружбы, созданного в 1949 году в Пекине, а также ректором Синьцзянского института, в течение длительного времени работал заместителем Председателя Всекитайского Собрания народных представителей первого, второго и третьего созывов.

Бурхан Шахиди родился в селе Аксу, в 30 км к северо-западу от Буинска



В середине 1960-х годов Бурхан Шахиди был освобожден от всех своих должностей и содержался под домашним арестом. Весной 1966 года в Китае началась «культурная революция», в связи с чем осенью 1967 года он был взят под стражу и содержался в одиночной тюремной камере до июля 1975 года, когда был освобожден с условием нахождения в Урумчи под присмотром органов госбезопасности. 24 февраля — 8 марта 1978 года была проведена первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) пятого созыва. Среди участников сессии был и Бурхан Шахиди. Осенью 1978 года он стал членом ВК НПКСК на постоянной основе, возобновил научную деятельность. В 1979 году по инициативе Бурхана Шахиди и группы специалистов было создано Общество тюркологов КНР, его первым руководителем и стал уроженец Казанской губернии. 28 марта 1980 года постановлением Комитета КПК Синьцзяно-Уйгурского автономного района Бурхан Шахиди был полностью реабилитирован и восстановлен в партии. На третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей пятого созыва Бурхан Шахиди был избран членом Комитета по внесению поправок в Конституцию КНР и единогласно избран заместителем председателя ВК НПКСК.

Последние 10 лет своей жизни Бурхан Шахиди посвящает научной деятельности, он умер 27 августа 1989 года. С подобающими его статусу почестями он был похоронен на кладбище города Урумчи…

Знаменитые уроженцы района

Буинский район является родиной братьев, общественных и религиозных деятелей Шарафов [муллы Шихапа (1875—1939); учителя и писателя Шахаретдина (1879—1938); журналиста, литературного критика, преподавателя Бурхана (1883—1942); книгоиздателя Гильмутдина (1885—1942); общественного и политического деятеля, языковеда Галимзяна (1896—1950)]; резчика по дереву, каллиграфа Г.Х. Валидова (Гарифзян Буави) (1879—1946); языковеда, политического деятеля Китая Бурхана Шахиди (1894—1989); одного из основоположников профессиональной татарской живописи, живописца, скульптора, графика Баки Урманче (1897—1990); Героев Советского Союза М.Т. Гарнизова, А.В. Самочкина, П.Г. Шафранова; Героев Социалистического Труда Р.А. Аглиуллина, В.В. Ефимова, А.Е. Ефремова, Н.З. Кадырова, А.И. Николаевой, Г.С. Сафина, Н.А. Соболева, Г.С. Сторожева; государственных деятелей К.А. Абрамова, И.Н. Алеева, Ш.Р. Арсланова, Р.Р. Гайзатуллина, Ш.А. Мустаева, М.Н. Садыкова, М.Н. Теренина; генералов А.Ф. Казанкина, Н.М. Мухитова, Е.К. Салмина, О.Н. Строкина; деятелей науки и культуры Х.Х. Абдуллина, Р.Х. Абузярова, М.А. Аглиуллина, И.Р. Аглуллина, А.И. Алексеева (Сандр Пикл), М.Ш. Алиева, Ш.А. Алиева, А.Д. Антонова (А. Калган), Г.Х. Ахбаровой, Ш.А. Ахмадуллина, И.Г. Ахметзянова, А.М. Ахметова, Р.Г. Ахметова, И.Д. Биккулова, А.М. Бикчентаева, Ф.Г. Бурганова (кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного работника сельского хозяйства РТ, сотрудника Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ), Я.В. Валеева (Ярулла Вали), Т.А. Власовой, А.Г. Галиакберова, Г.Б. Галиева (Гумер Гали), Э.Р. Галимова, Ф.А. Гарифуллина, Р.В. Гафиятуллина, И.С. Гаязова, Р.Ш. Гимадиева, Азата М. Гумерова, Асхата М. Гумерова, Н.С. Дедушкина, Н.А. Енилина, А.Я. Ерусланова (Назул Антал), М.Н. Закамулиной, Л.Ш. Замалетдинова, К.Ш. Зыятдинова, Ф.И. Идиатуллина, Г.З. Идрисова, Д.Г. Ишмухаметовой, Г.Ф. Кабирова, Х.Ш. Казакова, Ю.Н. Калимуллина, Ф.Г. Калимуллиной (кандидата исторических наук, сотрудника Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ), Г.С. Клычовой, В.И. Краснова-Асли, Г.И. Краснова-Кезенни, Д.Г. Латыпова, Г.И. Мухамедьярова, М.Т. Мухаметзянова, Ш.М. Мухаммадова, Ш.А. Нигматуллина, Р.К. Низамова, Р.Г. Нугманова, Ф. Нурлати, И.В. Павлова, К.К. Петрова, И.А. Праксина, М.Т. Ракеевой, Р.Ф. Рахмани, А.А. Рашитова (Ахмет Рашит), А.М. Сабирова, К.М. Сагидова, Н.С. Садыкова, Т.К. Сагитова, Ф.С. Сайфуллиной, Г.Т. Салеевой, И.А. Салихова, Т.С. Семенова (Таэр Тимкки), Т.О. Скиргайло, М.Г. Сульвы, В.В. Ухли (Плешков), Р.Р. Хайрутдинова, В.Х. Хакова, Анаса Б. Халидова, Ахмеда Б. Халидова, Б.З. Халидова, Л.А. Харисовой, Ч.Г. Хасанова, Р.Г. Хузеева, Ш.Н. Хусаинова, Г.Д. Шагиахметова (Г. Тулумбайский), Р.Х. Шакирова, Г.С. Шарафутдинова, И.Н. Юркина, В.А. Яковлева (Урдаш Валентин), С.В. Ялавина и др.

1 / 112 Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

Буинск

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