Red Bull Air Race в Казани
22 и 23 июля в Казани пройдет чемпионат Red Bull Air Race. Это международная серия авиагонок, которая в феврале 2017 года стартовала в Абу-Даби, потом был Сан-Диего (США), Тиба (Япония), Будапешт (Венгрия), теперь — Казань (Россия). В сентябре серия продолжится в Порту (Португалия), далее в Лаузиц (Германия) и завершится сезон в Индианаполисе (США). По итогам года выбирается сильнейший пилот, который становится чемпионом мира. Фактически это «Формула-1» в воздухе.
- 25 июля, 07:00 4 Red Bull Air Race в Казани: как это было
- Спорт 23 июля, 07:00 9 «Авиа-Формула-1»: Казань открывает новую спортивную страницу Итоги квалификации авиационной гонки Red Bull Air Race в Казани
-
фото дня21 июля, 18:00 1 Хроника пикирующих «мастеров» и «претендентов» Как проходят тренировки участников Red Bull Air Race над Казанкой
- Спорт 21 июля, 15:30 11 Звезды мировых авиагонок оккупировали небо над Казанью 10 видео, после просмотра которых вам точно захочется посетить этап Red Bull Air Race в столице Татарстана
- 20 июля, 16:15 5 Red Bull Аir Race в Казани: дебют в России без российских участников, но с шоу на спортивных самолетах Журналистам раскрыли подробности первой в России «воздушной «Формулы-1»
- Спорт 02 марта, 16:50 12 Авиагонки Red Bull Air Race: новый этап в международной жизни Казани