Red Bull Air Race в Казани

22 и 23 июля в Казани пройдет чемпионат Red Bull Air Race. Это международная серия авиагонок, которая в феврале 2017 года стартовала в Абу-Даби, потом был Сан-Диего (США), Тиба (Япония), Будапешт (Венгрия), теперь — Казань (Россия). В сентябре серия продолжится в Порту (Португалия), далее в Лаузиц (Германия) и завершится сезон в Индианаполисе (США). По итогам года выбирается сильнейший пилот, который становится чемпионом мира. Фактически это «Формула-1» в воздухе.