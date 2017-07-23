Red Bull Air Race в Казани, заключительный день: финальные полеты «под прикрытием» стратегических бомбардировщиков

Сегодня в Казани завершился этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Серия продолжится в сентябре в Порту (Португалия). В заключительный день гонок у центра семьи «Казан» состоялся ежегодный праздник «Я выбираю небо!», объединенный на этот раз с авиашоу Red Bull Air Race. На площадке у центра «Казан» прошли показательные выступления авиамоделистов, байкеров, парашютистов. В рамках летной программы два стратегических бомбардировщика Ту-160 «Валерий Чкалов» и Ту-95 дважды пролетели над центром Казани.