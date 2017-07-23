Red Bull Air Race в Казани, заключительный день: финальные полеты «под прикрытием» стратегических бомбардировщиков

18:10, 23.07.2017 Сюжет: Red Bull Air Race в Казани 43 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани завершился этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Серия продолжится в сентябре в Порту (Португалия). В заключительный день гонок у центра семьи «Казан» состоялся ежегодный праздник «Я выбираю небо!», объединенный на этот раз с авиашоу Red Bull Air Race. На площадке у центра «Казан» прошли показательные выступления авиамоделистов, байкеров, парашютистов. В рамках летной программы два стратегических бомбардировщика Ту-160 «Валерий Чкалов» и Ту-95 дважды пролетели над центром Казани.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 июля
    «...В рамках летной программы два стратегических бомбардировщика Ту-160 «Валерий Чкалов»»
    Сам Валерий Чкалов на бомбардировщике точно бы прошелся по трассе гонок, вписываясь в каждые ворота ... Ну и под "Миллениумом" в конце ...
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