Red Bull Air Race в Казани: «челленджеры» и «мастера» испытывают трассу

17:34, 21.07.2017 Сюжет: Red Bull Air Race в Казани 25
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти выходные Казань впервые примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в классах Challenger и Master. Сегодня участники чемпионата уже провели тренировки. Фотокорреспондент «Реального времени» понаблюдал за их ходом и убедился, что безошибочно пройти сложную трассу удается не всем пилотам.

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