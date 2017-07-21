Red Bull Air Race в Казани: «челленджеры» и «мастера» испытывают трассу

В эти выходные Казань впервые примет этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в классах Challenger и Master. Сегодня участники чемпионата уже провели тренировки. Фотокорреспондент «Реального времени» понаблюдал за их ходом и убедился, что безошибочно пройти сложную трассу удается не всем пилотам.