Red Bull Air Race, квалификация: невероятные пируэты над водой на фоне достопримечательностей Казани

19:44, 22.07.2017 Сюжет: Red Bull Air Race в Казани 38 2
1/38
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани стартовала соревновательная часть авиагонок Red Bull Air Race. Над акваторией Казанки прошли квалификационные полеты, завтра - финальные гонки. Самолеты выполняют пируэты на скорости до 400 км/ч и на высоте в 25 метров над водой.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 июля
    Где репортаж, модели самолетов, ТТХ, пилоты...?
    Ответить
  • Анонимно 23 июля
    лучшее фото самолет на фоне нашего Татарского флага!!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи