Red Bull Air Race, квалификация: невероятные пируэты над водой на фоне достопримечательностей Казани

Сегодня в Казани стартовала соревновательная часть авиагонок Red Bull Air Race. Над акваторией Казанки прошли квалификационные полеты, завтра - финальные гонки. Самолеты выполняют пируэты на скорости до 400 км/ч и на высоте в 25 метров над водой.
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