Аэробатика на авторинге: как на Kazan Ring готовятся к Red Bull Air Race

На автодроме Kazan Ring, который в эти дни служит аэродромом для участников Red Bull Air Race, проходят тренировочные полеты пилотов. Они тестируют взлет-посадку, отлаживают технические нюансы своих самолетов. Ознакомиться с ходом подготовки к одному из самых зрелищных спортивных соревнований смогли сегодня журналисты казанских СМИ.
Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки пройдет в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований станет акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. 21 июля пройдут тренировочные полеты, 22 июля – квалификация, 23 июля – финальные этапы гонки.
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