МАКС-2015
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Международный авиационно-космический салон (МАКС-2015) открылся 25 августа на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском и продлился шесть дней — до 30 августа. На выставке представили продукцию и услуги более 600 компаний из 30 стран мира, а 7 государств организовали национальные павильоны. Как проходил авиасалон, наблюдал корреспондент «Реального времени».
- 03 сент, 07:00 5 МАКС-2015: Израиль поработает на КВЗ, а немецкий джойстик испытают на МКС Противостояние с Западом снизило число иностранных участников Международного авиакосмического салона, однако они были
- 28 авг, 10:08 6 МАКС-2015: Денис Мантуров купит казанский «Ансат», возможно, и не один Изделия КВЗ, входящего в холдинг «Вертолеты России», оказались среди самых востребованных на авиасалоне в Жуковском
- 27 авг, 07:00 7 МАКС-2015: Ближний Восток в очереди за оружием Николая Колесова против беспилотников КРЭТ планирует получить на перевооружение казанских заводов дополнительно до 3-4 млрд рублей
- 26 авг, 09:24 9 МАКС-2015: секретные переговоры Минниханова, «движок» для «бомбера» будущего и Путин в Ми-38 С 24 по 30 августа в подмосковном Жуковском проходит МАКС-2015