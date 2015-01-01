Международный авиационно-космический салон (МАКС-2015) открылся 25 августа на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском и продлился шесть дней — до 30 августа. На выставке представили продукцию и услуги более 600 компаний из 30 стран мира, а 7 государств организовали национальные павильоны. Как проходил авиасалон, наблюдал корреспондент «Реального времени».

