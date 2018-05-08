Калимуллин Рустам Галиуллович
Общая информация
Родился 2 января 1958 года в д. Казаклар Сабинского района Республики Татарстан.
Образование:
1982 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «ученый-агроном» )
Трудовая деятельность:
1974 г. — киномеханик Тюлячинского сельского Дома культуры.
1983 — 1984 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1984 — 1992 гг. — заместитель председателя колхоза «Авангард», директор хозрасчетного торгового предприятия, председатель правления райпо Сабинского района.
1992 — 1999 гг. — глава администрации Тюлячинского района.
1999 — 2002 гг. — председатель правления Татреспотребсоюза.
2000 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РТ второго созыва.
2002 — 2006 гг. — глава администрации Мамадышского района Республики Татарстан.
2006 г. — глава муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».
2010 г. — и.о. руководителя исполкома Высокогорского района РТ, первый заместитель руководителя исполкома, руководитель исполнительного комитета Высокогорского района.
С октября 2010 г. — глава муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Высокая Гора
- Адрес: 422700, с.Высокая Гора, ул.Кооперативная, 5
- Телефон: (84365) 2-30-50
- Email: biektau@tatar.ru
- Сайт: vysokaya-gora.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018