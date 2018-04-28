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Экономика

Власти Удмуртии решили привлечь кредиты на 3 миллиарда рублей

16:36, 28.04.2018
Власти Удмуртии решили привлечь кредиты на 3 миллиарда рублей
Фото: google.ru/maps/скриншот

Правительство Удмуртии утвердило распоряжение о проведении трех тендеров на получение кредита. Общая сумма кредитных линий составляет 3 млрд рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства республики, закупка проводится в форме электронного аукциона.

Каждый контракт предполагает предоставление кредитной линии на 1 млрд рублей. Начальная цена каждого контракта составляет 155 млн рублей. Таким образом республика хочет получить кредит приблизительно под 5,2% годовых.

Согласно техзаданию, срок использования кредита составляет 90 дней. Погасить долг республика должна через два года. Отдельно оговаривается отсутствие графиков погашения и обеспечения.

ЭкономикаБюджетВластьОбщество Удмуртия
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