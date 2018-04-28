Власти Удмуртии решили привлечь кредиты на 3 миллиарда рублей
Правительство Удмуртии утвердило распоряжение о проведении трех тендеров на получение кредита. Общая сумма кредитных линий составляет 3 млрд рублей.
Согласно документу, опубликованному на портале правительства республики, закупка проводится в форме электронного аукциона.
Каждый контракт предполагает предоставление кредитной линии на 1 млрд рублей. Начальная цена каждого контракта составляет 155 млн рублей. Таким образом республика хочет получить кредит приблизительно под 5,2% годовых.
Согласно техзаданию, срок использования кредита составляет 90 дней. Погасить долг республика должна через два года. Отдельно оговаривается отсутствие графиков погашения и обеспечения.ЭкономикаБюджетВластьОбщество Удмуртия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым