Кредиторы ТД «Башкирский текстильный комбинат» отказались от банкротства из-за невозможности взыскать 195 миллионов рублей

Кредиторы ООО «ТД «Башкирский текстильный комбинат» (ТД БТК) решили не инициировать процедуру банкротства в отношении компании. Долг в 195,1 млн рублей взыскать невозможно.

В сообщении конкурсного управляющего ООО «Башкирский текстильный комбинат» (в структуру компании входил ТД БТК) подчеркивается, что судебные приставы не нашли имущества у должника. Исполнительное производство было прекращено более года назад.

Напомним, что ранее управляющий «материнской» компании потребовал от гендиректора «дочки» запустить банкротство.

Башкирский текстильный комбинат долгое время бездействовал в результате банкротства. Однако в 2010 году был вновь запущен и какое-то время исправно функционировал. Позже предприятие вновь обанкротилось.

