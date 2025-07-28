Жительница Казани потеряла 400 тысяч рублей, «продлевая» договор с сотовым оператором

Мошенник убедил девушку продиктовать код, полученный в SMS-сообщении

Фото: Динар Фатыхов

21-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, лишившись 400 тысяч рублей, после звонка о необходимости «продления» договора на оказание услуг сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Казани.

Девушка получила звонок в мессенджере от незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником сотового оператора и сообщил, что срок действия ее договора на оказание услуг связи истекает и его необходимо продлить. Под предлогом продления договора, мошенник убедил девушку продиктовать код, полученный в SMS-сообщении.

Спустя полчаса ей поступил звонок от якобы сотрудника службы поддержки «Госуслуг», который сообщил о взломе ее личного кабинета. Для «защиты сбережений» девушке рекомендовали обратиться в банк.

Затем с ней связался «специалист банка», сообщивший о попытках оформления кредитов на ее имя, которые якобы были заблокированы. Он также убедил ее, что сбережения находятся под угрозой и необходимо перевести их на «безопасные счета».

Поверив мошенникам, девушка перевела 260 тысяч рублей личных сбережений, а оставшуюся сумму взяла в кредит. Только после этого она осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Телефонные мошенники все чаще применяют схемы, в которых побуждают потенциальных жертв перезванивать им.

Рената Валеева