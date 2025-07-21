В Татарстан возвращаются дожди и грозы

Фото: Динар Фатыхов

Погодная ситуация в Татарстане меняется. После недели теплой и сухой погоды, когда антициклон обеспечивал комфортные условия, регион теперь попадает под влияние западного циклона. Об этом сообщают в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Сегодня местами ожидаются небольшие дожди, а температура колеблется от +21 градуса на западе до +30 на востоке республики.

В ближайшие дни, с 22 по 24 июля, дождливая погода станет нормой. 22 июля возможны дожди, а 23—24-го осадки охватят всю территорию Татарстана. Также прогнозируются грозы с порывами ветра до 15—20 м/с и даже град. Ночные температуры будут варьироваться от +14 до +20 градусов, днем 22 июля ожидается +25 до +30, а 23—24 июля — +23 до +28 градусов.

По данным Гидрометцентра, 25 июля дожди и грозы все еще будут наблюдаться, ночью температура опустится от +13 до +18 градусов, а днем составит от +22 до +27. 26 июля циклон начнет уходить на восток, и осадки будут только в восточной части республики, при этом температура немного снизится: до +12 ночью и +21 градуса днем.

Анастасия Фартыгина