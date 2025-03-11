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Рустам Минниханов обсудил вопросы безопасности с заместителем директора Росгвардии

16:35, 11.03.2025
Рустам Минниханов обсудил вопросы безопасности с заместителем директора Росгвардии
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со статс-секретарем — заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Олегом Плохим. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности в республике, взаимодействие подразделений Росгвардии с органами государственной власти Татарстана, а также меры по укреплению правопорядка и защите граждан.

взято с сайта tatarstan.ru

Плохой выразил благодарность Минниханову за содействие в решении вопросов, относящихся к компетенции Росгвардии.

Минниханов в свою очередь высоко оценил работу росгвардейцев в ходе проведения в Казани XVI саммита БРИКС и других значимых мероприятий.

Рената Валеева

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