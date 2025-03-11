Рустам Минниханов обсудил вопросы безопасности с заместителем директора Росгвардии
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со статс-секретарем — заместителем директора Росгвардии генерал-полковником Олегом Плохим. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы обеспечения безопасности в республике, взаимодействие подразделений Росгвардии с органами государственной власти Татарстана, а также меры по укреплению правопорядка и защите граждан.
Плохой выразил благодарность Минниханову за содействие в решении вопросов, относящихся к компетенции Росгвардии.
Минниханов в свою очередь высоко оценил работу росгвардейцев в ходе проведения в Казани XVI саммита БРИКС и других значимых мероприятий.
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