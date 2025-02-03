В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно заявлению, «справороссы предлагают запретить рекламу, которая используется пивоварами для продвижения своей алкогольной продукции». Законопроект, по мнению его авторов, направлен на ограничение косвенной рекламы алкоголя через продвижение его безалкогольных аналогов.

Напомним, Татарстан присоединился к большинству регионов России в борьбе с незаконной продажей алкоголя. Как сообщила пресс-служба Госдумы, результаты мониторинга, проведенного по поручению председателя Вячеслава Володина, показали, что 63 из 89 субъектов РФ (70,8%) уже воспользовались предоставленными федеральным законом полномочиями и ввели ограничения на продажу алкоголя.

Рената Валеева