В Госдуму внесли новые ограничения для иноагентов в сфере образования

Фото: Анастасия Фартыгина

Группа депутатов Госдумы России внесла пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иноагентов, включая полный запрет на участие в просвещении и образовании. Об этом сообщили в ТАСС.

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств Василий Пискарев сообщил, что законопроекты также предусматривают запрет на получение поддержки от муниципальных властей и ужесточение ответственности за нарушения законодательства.

— Как и обещал ранее на этой неделе, внесли сегодня в Государственную думу пакет новых законопроектов, направленных на защиту суверенитета нашей страны и противодействие иностранному вмешательству. Он включает в себя в том числе запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне), а также меры по усилению ответственности иноагентов за неисполнение требований законодательства РФ, — добавил Пискарев.

Ранее правительство одобрило законопроект, который предполагает заочное привлечение иноагентов к административной ответственности за нарушения законодательства в этой сфере.



Анастасия Фартыгина