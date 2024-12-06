Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о комфортных тарифах связи в Союзном государстве

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Россия и Белоруссия утвердили резолюцию о создании комфортных тарифов связи на территории Союзного государства. Документ был подписан в рамках заседания Высшего государственного совета, в котором приняли участие президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

С 1 марта 2025 года сотовые операторы России и Белоруссии должны обеспечить сопоставимые с «домашними» тарифы на звонки и интернет-трафик для абонентов в рамках Союзного государства.

Ранее входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства стали бесплатными. Теперь же речь идет о комфортных тарифах на звонки и передачу данных, которые должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для «домашней» сети.

Рената Валеева