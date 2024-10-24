Глава МИД Ирана: БРИКС присвоит статус партнера ряду стран, но не примет новых членов

Глава МИД Ирана сообщил, что страны БРИКС решили временно не принимать новых участников в объединение, однако будут присвоены статусы партнеров ряду государств-заявителей. Это заявление было сделано на фоне растущего интереса к членству в БРИКС.

До 35 стран подали заявки на вступление.

Среди желающих стать полноправными членами БРИКС находятся такие государства, как Белоруссия, Азербайджан, Кувейт, Бахрейн, Алжир и многие другие, включая Нигерию, Вьетнам и Венесуэлу. Решение о присвоении статуса партнеров позволит этим странам развивать сотрудничество с БРИКС без полного членства в организации.

Напомним, что сегодня в Казани начинается третий и последний день саммита БРИКС. В заседании в формате «аутрич/БРИКС плюс» примут участие лидеры стран СНГ, делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также представители международных организаций.



Анастасия Фартыгина