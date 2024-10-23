Кобяков: выставку «Сделано в Татарстане» могут показать на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Выставку «Сделано в Татарстане» могут показать на «Петербургском экономическом форуме» (ПМЭФ). Об этом в ходе пресс-конференции сообщил советник президента России Антон Кобяков.

— Мы обратились к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с тем, чтобы выставка, которая находится около здания Госсовета, была показана на Петербургском экономическом форуме, чтобы этот кластер по следам БРИКС могли увидеть и другие регионы, — сказал он.

Кобяков рекомендовал журналистам посетить ее. Он также высоко оценил Казань:

— Перспективы такой возможности приезжать сюда все время увеличиваются. Казань прекращается в город мультикультурный. Это город и республика, которые доказали, что созидательный способ хозяйствования, основанный на уважении друг к другу, более созидательный. Казань хорошеет и становится притягательней. Пять млн туристов свидетельствуют о том что это город, который привлекает многих. А многих можно привлекать только многим. Здесь действительно огромный кластер.

Гарифуллина Галия