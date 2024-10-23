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Антон Кобяков поблагодарил Рустама Минниханова за организацию саммита БРИКС, казанцев — за гостеприимство

16:29, 23.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Антон Кобяков поблагодарил Рустама Минниханова за организацию саммита БРИКС, казанцев — за гостеприимство
Фото: Динар Фатыхов

Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции выразил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову и «его профессиональной команде» за организацию саммита БРИКС в Казани.

Он также поблагодарил всех казанцев за гостеприимство. По словам Кобякова, такие мероприятия, как саммит БРИКС, важны и для города, и страны проведения.

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