Антон Кобяков поблагодарил Рустама Минниханова за организацию саммита БРИКС, казанцев — за гостеприимство
Советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции выразил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову и «его профессиональной команде» за организацию саммита БРИКС в Казани.
Он также поблагодарил всех казанцев за гостеприимство. По словам Кобякова, такие мероприятия, как саммит БРИКС, важны и для города, и страны проведения.
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