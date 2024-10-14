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Мишустин: к 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП

15:08, 14.10.2024
Мишустин: к 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по прогнозам, к 2028 году на долю БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться. Об этом сообщило РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявлял, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели «Большой семерки» (G7).

Дарья Пузикова

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