Мишустин: к 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по прогнозам, к 2028 году на долю БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться. Об этом сообщило РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявлял, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели «Большой семерки» (G7).
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