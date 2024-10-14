Мишустин: к 2028 году на БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по прогнозам, к 2028 году на долю БРИКС будет приходиться 38% мирового ВВП, в то время как показатели G7 будут снижаться. Об этом сообщило РИА «Новости».



Напомним, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявлял, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели «Большой семерки» (G7).



Дарья Пузикова