Госдума рассмотрит законопроект о преждевременном выходе на пенсию спасателей и пожарных

Депутаты Государственной думы подготовили проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предоставления спасателям аварийно-спасательных служб, работникам противопожарных служб субъектов Российской Федерации права на досрочное пенсионное обеспечение». Согласно изменениям, спасатели и пожарные смогут раньше выйти на пенсию.

Проект закона разработали для повышения социальной защищенности работников противопожарной службы субъектов России, спасателей федеральных профессиональных аварийно-спасательных служб и спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб субъектов России.

Законопроект предлагает предоставить право на досрочное назначение страховой пенсии лицам, которые проработали не менее 25 лет на должностях противопожарной службы субъектов РФ и (или) в профессиональных аварийно-спасательных службах. Условие — непосредственное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. По достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам спасатели смогут досрочно выйти на пенсию.

Финансовое обеспечение права на досрочную страховую пенсию по старости для лиц, проработавших в профессиональных аварийно-спасательных формированиях субъектов РФ, передадут с уровня субъектов РФ на федеральный уровень.

Авторы законопроекта также предлагают распространить гарантии досрочного пенсионного обеспечения только на лиц, которые проработали установленный срок в профессиональных аварийно-спасательных формированиях, созданных в форме казенных учреждений, бюджетных и автономных учреждений. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе.

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Разиль Самигуллин