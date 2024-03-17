Глава набсовета АЦП: «Регулирование маркетплейсов должно закреплять уже сложившиеся отношения»

Андрей Шаронов, глава наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ, выразил мнение, что законодательство в области онлайн-торговли должно соответствовать уже сложившимся отношениям в отрасли, которая находится в процессе становления.

По его словам, некоторые законопроекты по регулированию маркетплейсов просто не будут работать, так как потенциальные меры должны быть сбалансированными и не содержать излишних ограничений. В противном случае продавцы будут вынуждены перейти к серым схемам, считает Шаронов.

Он также отметил, что регуляторы часто пытаются что-то запретить или ограничить из-за быстрого роста объема онлайн-торговли и новизны отрасли. Более эффективной стратегией глава набсовета АЦП считает поиск компромиссов.

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Нафиса Миннехузина