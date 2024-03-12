В Татарстане будут оценивать систему долговременного ухода за пенсионерами

В Татарстане накануне подписали постановление о продлении системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Проект продолжает работать в пилотном режиме, постановлением его продлили с 2023 на 2024 год. Также в текущем году проект реализуется во всей России, а не в отдельных субъектах, как было ранее.

Пилотный проект создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами реализуется в 2024 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Также в документе сказано о введении системы оценки эффективности проекта.

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