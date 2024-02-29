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В России могут заблокировать платформы для донатов иностранным агентам

19:55, 29.02.2024

В России рассматривают возможность узаконить блокировку ресурсов и платформ, на которых происходит сбор средств для иностранных агентов.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках. За законопроект проголосовали 402 парламентария, противников и воздержавшихся не было.

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Разиль Самигуллин
Общество
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