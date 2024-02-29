В России могут заблокировать платформы для донатов иностранным агентам
В России рассматривают возможность узаконить блокировку ресурсов и платформ, на которых происходит сбор средств для иностранных агентов.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах иноагентов, в соцсетях и на других интернет-площадках. За законопроект проголосовали 402 парламентария, противников и воздержавшихся не было.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым