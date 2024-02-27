Московская биржа ограничивает торги акциями «Детского мира» в связи с ликвидацией эмитента

С 28 февраля Московская биржа ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям ПАО «Детский мир» в связи с предстоящей ликвидацией эмитента. Ранее акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО на внеочередном собрании 14 февраля.

До 29 августа будут допустимы коды расчетов, которые предполагают исполнение сделок не позднее этой даты. Последний торговый день в режиме с расчетом «Т+1» в рублях — 28 августа. С 30 августа станут возможны коды расчетов Т0 и Z0, а с 31 августа — никакие коды расчетов уже не будут допустимы.



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Разиль Самигуллин