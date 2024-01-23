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Пробки в Казани опустились до 4 баллов

21:53, 23.01.2024
Пробки в Казани опустились до 4 баллов
Фото: скриншот realnoevremya.ru/"Яндекс.Карты"

Пробки в Казани опустились до 4 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заметно снизилось количество отмеченных пользователями ДТП. Аварии замечены на улицах Ленинградская, Ф. Амирхана, просп. Победы.

В целом дорожная ситуация в городе стабилизовалась. Тяжелым остается участок на просп. Победы, Мамадышском тракте, улицах Аграрной и Космонавтов. Небольшой затор наблюдается на улице Мавлютова.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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