Роспотребнадзор выявил в Татарстане «предприятия-призраки»
В Татарстане выявили «предприятия-призраки». Их продукцию можно встретить на прилавках магазинов в республике.
Всего в перечень внесли 53 предприятия. 45 из них относятся к молокоперерабатывающим предприятиям. Остальные перерабатывают мясо и рыбу, а также производят БАДы, рыбные и мясные изделия, плодоовощную продукцию.
«Предприятия-призраки» называют компании, фактически отсутствующие по заявленным адресам. Покупать продукцию таких производителей может быть опасно, так как она не проходит производственный контроль.
Год назад в Татарстане выявили производство «предприятия-призрака» в обороте «молочки». Речь шла об ООО «Милквэй Трейд». Нарушение выявили при организации питания детей в ГБОУ «Мамадышская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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