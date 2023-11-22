Казанцы рассказали, какие фразы в деловой коммуникации им не нравятся

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналитики сервиса «Контур.Толк» провели исследование и узнали, что смущает казанцев на деловых встречах. По мнению жителей столицы Татарстана, самая раздражающая фраза, которую можно услышать на работе, — это «Прошу принять к сведению».

Наибольшее недовольство респонденты испытывают, когда им говорят «Прошу принять к сведению» (15%), называют «коллегами» или «коллегушками» (13%). По 12% опрошенных заявили, что не любят фразы «Доброго времени суток» и «Заранее спасибо». Корме того, в антирейтинг попали слова «синк, синкануться» (11%), «прошу рассмотреть возможность» (8%), «надо было вчера» (6%), «это на минутку/ Это быстро» (6%), «протокол» (5%) и «надо поговорить» (3%).

realnoevremya.ru (архив)

При этом деловые встречи — важная составляющая работы горожан. Подавляющее большинство из них — 74,7% — ежедневно посещают от трех онлайн-собраний. В то же время более четверти — 27% — участников исследования сетуют, что совещания не назначают заблаговременно.

Эффективность дистанционных встреч падает из-за отсутствия развернутого описания собрания (18%), ремонтных работ у соседей (15%), присутствия дома близких и домашних животных (14%). Также горожанам мешает плохая работа интернета (13%) и отсутствие медиатора на совещании (6%). Считают такие встречи бесполезными из-за отсутствия темы 43% казанцев. Онлайн-собрания вписываются в график 29% горожан, а 28% смотрят записи совещаний.

Напомним, заявили о готовности занять место своего начальника 25% жителей Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом сообщили «Реальному времени» аналитики платформы HeadHunter. Почти каждый второй респондент в Поволжье (46%) назвал результаты работы руководства полезными. Остальные участники исследования настроены более критично.



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Галия Гарифуллина