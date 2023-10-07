В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Мидхата Булатова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Движение по улице Мидхата Булатова в Казани ограничат почти на две с половиной недели. Это связано с проведением работ по выносу трассы водопровода, информирует Комитет внешнего благоустройства города.

С 16 октября до 1 ноября закроют проезжую часть на ул. Мидхата Булатова возле здания №132 по Оренбургскому проезду.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, из-за реконструкции участка водопровода временно ограничат движение транспорта на участках улиц Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Их закроют с 16 октября по 20 ноября.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов