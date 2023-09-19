В Казани стартуют обсуждения благоустройства дворов на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с сегодняшнего дня начинаются собрания с жителями, на которых будут обсуждать благоустройство придомовых территорий в 2024 года по программе «Наш двор», сообщили в мэрии города.



Собрания проведут по следующему графику:

19 сентября в 18.00 — ул. Мира, 8;

19 сентября в 19.30 — ул. Рихарда Зорге, 39;

20 сентября в 18.00 — ул. Дубравная, 5;

20 сентября в 19.00 — ул. Дубравная, 25а;

21 сентября в 19.00 — ул. Павлюхина, 110 и 110а.

Топ-200 дворов определили ранее по результатам народного голосования. Казанцам представят предварительную схему работ и расскажут о принципах программы, обязательных видах работ, сроках их реализации. В планы можно будет вносить и свои дополнения. Жителям предлагают обойти территорию с соседями заранее и отметить недочеты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

План двора примут, если 2/3 жителей на него согласятся. Вносить предложения можно и после собраний, но до начала работ. Их можно отправить в личные сообщения в социальных сетях проекта «Наш двор», через управляющую организацию или горячую линию: +7(800)275-20-20.

В Московском районе Казани в конце августа прошла торжественная церемония открытия нового двора, отремонтированного по программе «Наш двор». Дворовую территорию, объединяющую три дома по улицам Серова и Шамиля Усманова, полностью благоустроили: провели ремонт дорожного полотна, построили тротуары, обустроили детские и спортивные площадки, а также обновили элементы уличного освещения.



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Маргарита Головатенко