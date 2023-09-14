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На улице Юлиуса Фучика в Казани частично ограничат движение

14:13, 14.09.2023
На улице Юлиуса Фучика в Казани частично ограничат движение
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

С 8.00 15 сентября до 24 сентября частично закроют проезжую часть и тротуар напротив административного здания №105а.

Уточняется, что дорогу перекроют в связи с расширением существующего заезда и выезда.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Напомним, до 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика закрыт местный проезд и частично перекрыта проезжая часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.

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Айрат Назипов
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