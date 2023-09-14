На улице Юлиуса Фучика в Казани частично ограничат движение
В Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
С 8.00 15 сентября до 24 сентября частично закроют проезжую часть и тротуар напротив административного здания №105а.
Уточняется, что дорогу перекроют в связи с расширением существующего заезда и выезда.
Напомним, до 29 сентября на участке от дома №145а до дома №149 по улице Юлиуса Фучика закрыт местный проезд и частично перекрыта проезжая часть. Это связано со строительством второй линии казанского метрополитена.
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