Дмитрий Песков: Владимир Путин оперативно получает информацию об атаках БПЛА

Российский лидер Владимир Путин регулярно и оперативно получает информацию о массированных атаках украинских беспилотников. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего, — передает его слова RT.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На протяжении прошедшей ночи киевский режим предпринял целый ряд атак по объектам на территории России. Как сообщили в Минобороны, украинские беспилотники были уничтожены над пятью областями.

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Айрат Назипов