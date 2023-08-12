Татарстан — единственный регион ПФО, где в первом полугодии сократилось число новых браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстан — единственный регион Приволжского федерального округа, где по итогам января — июня зафиксировали сокращение числа зарегистрированных браков. В остальных 13 субъектах их количество по сравнению с первой половиной прошлого года выросло, следует из данных Росстата.



В Татарстане за январь — июнь 2023 года зарегистрировали 9 208 браков. Поженившихся пар оказалось на пять меньше (-0,1%), чем в первом полугодии прошлого года,

Заметнее всего число поженившихся пар в ПФО увеличилось в Марий Эл (+9,8%) и Удмуртии (+7,3%). За первое полугодие там зарегистрировали 1 242 и 3 021 брак соответственно.



Всего в Приволжском федеральном округе за январь — июнь 2023 года появилось 65 076 новых семей. Это на 2 023 брака, или на 3,2% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Напомним, в июне 2023 года брак зарегистрировали 2 860 пар из Татарстана. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество новых союзов выросло на 187, или на 7%.

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Татьяна Демина