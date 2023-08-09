ГИБДД Казани до конца недели проводит профилактическое мероприятие по мотоциклам

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

С 7 по 13 августа Госавтоинспекция Казани проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на пресечение нарушений ПДД мотоциклистами и контроль соблюдения мер безопасности, сообщили в МВД по Татарстану.



С начала года в Казани зарегистрировали 43 ДТП с мотоциклами, в которых двое погибли, 46 получили травмы. В ГИБДД отмечают: как правило, травмы водителей и пассажиров в случае ДТП на мотоциклах очень тяжелые.

Инспекторы будут следить, чтобы за рулем мотоциклов не оказалось подростков и детей. Там напомнили, что за управление без прав несовершеннолетним водителем по достижении 16 лет предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а транспорт забирают на специализированную стоянку. Если водителю еще не исполнилось 16 лет, ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны). К самому несовершеннолетнему тоже принимаются меры воздействия — вплоть до постановки на профилактический учет.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Также инспекторы проследят за уровнем шума — будут проводиться рейды с использованием шумомеров.

— В соответствии со статьей 8.23 КоаП РФ, за превышение норм шума предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, за внесение изменений в конструкцию автомобиля предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая также предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей, — указали в ГИБДД.

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Маргарита Головатенко