Татарстан оказался в числе лидеров компаний-банкротов в I полугодии 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В первом полугодии 2023 года количество корпоративных банкротств в России упало на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 3,1 тыс. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения арбитражных управляющих в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц «Федресурс».

— Рост числа наблюдений и намерений кредиторов свидетельствует о том, что в перспективе можно ожидать увеличение числа банкротств примерно до уровня 600-800 в месяц, — рассказал руководитель реестра Алексей Юхнин.

По его словам, фактором, «сдерживающим добровольные банкротства, выступает усиление субсидиарной ответственности, поэтому вряд ли мы вернемся к цифрам прошлых лет — около 1-1,1 тыс. банкротств в месяц».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля процедур, инициированных конкурсными кредиторами, в первом полугодии 2023 года составила 78,9% против 68,5% в первом полугодии 2022 года.

Среди регионов в первом полугодии этого года лидировали по числу компаний-банкротов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, Новосибирская область, Башкортостан, Хабаровский край и Самарская область.

Выросло на 34,3% количество банкротств граждан в первом полугодии 2023 года — до 162,9 тысяч.

Уточняется, что рост замедлился, в январе — июне 2022 года число банкротств граждан увеличилось на 37,8% к первому полугодию 2021 года — до 121,3 тыс.



За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по июнь 2023 года, несостоятельными стали уже 916 тыс. граждан. При этом число внесудебных банкротств возросло в 1,8 раза.

Еще в мае председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев подчеркивал, что россияне стали все чаще обращаться в суды для банкротства.

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Илина Хакимова