Казанским участникам спецоперации и их семьям власти помогут с покупкой жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанские власти внесли изменения в постановление «О признании граждан нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений». Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Теперь эту меру распространили на участников спецоперации, а также их родственников. Помощь будут оказывать тем, кто выполнял и выполняет боевые задачи с 24 февраля 2022 года.

Также в этот перечень входят: военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, семьи погибших и пропавших военнослужащих и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, после объявления частичной мобилизации для семей участников спецоперации ввели ряд мер поддержки. Семьи могут получить подарочный комплект детских принадлежностей в случае рождения ребенка или путевки в санатории. Также им предоставили кредитные каникулы на оплату соципотеки.

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Айрат Назипов