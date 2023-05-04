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Казанским участникам спецоперации и их семьям власти помогут с покупкой жилья

17:54, 04.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Казанским участникам спецоперации и их семьям власти помогут с покупкой жилья
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанские власти внесли изменения в постановление «О признании граждан нуждающимися в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений». Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Теперь эту меру распространили на участников спецоперации, а также их родственников. Помощь будут оказывать тем, кто выполнял и выполняет боевые задачи с 24 февраля 2022 года.

Также в этот перечень входят: военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, семьи погибших и пропавших военнослужащих и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, после объявления частичной мобилизации для семей участников спецоперации ввели ряд мер поддержки. Семьи могут получить подарочный комплект детских принадлежностей в случае рождения ребенка или путевки в санатории. Также им предоставили кредитные каникулы на оплату соципотеки.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьНедвижимость Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 май
    хорошее дело, обязательно надо
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  • Анонимно 00:05
    дай бог чтобы так и было
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