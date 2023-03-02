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Клиентам Банка Казани доступна новая акция «ВЭД без границ»

17:30, 02.03.2023
Клиентам Банка Казани доступна новая акция «ВЭД без границ»
Фото: предоставлено пресс-службой Банка Казани

Для расчетов с иностранными партнерами и заказчиками Банк Казани предлагает воспользоваться новым акционным предложением «ВЭД без границ». Клиент, бесплатно открывший счет в иностранной валюте, получает скидку 50% на услуги валютного контроля.

Акция действует с 1 по 31 марта 2023 года. Выяснить подробности и оставить заявку на открытие счета для бизнеса можно на сайте bankofkazan.ru.

Клиентам Банка Казани всегда доступны переводы по системе SWIFT в юанях, тенге, лирах и рупиях. Кроме того, можно отправлять и получать переводы в долларах США на счета, открытые в Республике Казахстан.

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