В февральские праздники между Казанью и Москвой будут курсировать 2 дополнительных поезда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В февральские праздники между Казанью и Москвой будут курсировать 2 дополнительных поезда, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана. Это связано с повышенным спросом на пассажирские перевозки на Горьковской железной дороге.

22 февраля дополнительный поезд №216 отправится из Москвы в 13:10, а в Казань он прибудет в 00:58 следующего дня.

25 февраля в 16:06 из Казани выедет дополнительный поезд № 273. В Москву рейс прибудет на следующее утро в 4:50.

В январе 2023 года по железной дороге из Казани с железнодорожных вокзалов Казань-1 и Казань-Восстание Горьковской железной дороги отправили 174,5 тысячи пассажиров — это на 18% больше, чем в январе 2022 года. За весь 2022 года были отправлены порядка 35 млн пассажиров (+6,8% к 2021 году).

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Елизавета Пуншева