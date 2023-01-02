Водителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Водителям в России напомнили о новых правилах освидетельствования на алкогольное опьянение, сообщает «РИА Новости».



Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники ГИБДД могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Это основное изменение в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.

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Маргарита Головатенко