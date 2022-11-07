В Казани для исправления реестровых ошибок дистанционно обследуют земельные участки

В Татарстане Росреестр совместно с Кадастровой палатой по государственной программе «Национальная система пространственных данных» исправляют реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В Казани дистанционно обследовать земельные участки государственные земельные инспекторы Росреестра Татарстана начали с садоводческих товариществ, сообщили в пресс-службе ведомства.



Госземинспекторы Росреестра республики с помощью беспилотного летательного аппарата совершили обследование садоводческих земельных участков, расположенных в Приволжском районе Казани. С помощью дистанционного метода обследования реестровые ошибки выявят и исправят без финансовых затрат собственников земельных участков.

Сейчас проводятся мероприятия по определению координат характерных точек границ и площади земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств и т.д.

В 2022 году в Татарстане выявили порядка 9 тысяч реестровых ошибок, в целом по республике планируют исправить 230 тысяч.

Если правообладатели считают, что в ЕГРН содержится реестровая ошибка, для ее исправления следует направить обращение в Росреестр по республике. Ошибку можно выявить при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.

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Маргарита Головатенко