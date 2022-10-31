Минниханов о перестройке бизнеса: быстро не получается, везде есть сложности

В Татарстане сложный период в экономике проходит лучше, чем ожидалось, и это позитивно сказывается на наполняемости бюджета. Налоговые сборы возросли на 18% — до 1 трлн рублей, об этом стало известно в ходе республиканского совещания финансовых, казначейский и налоговых органов.

В федеральный бюджет было перечислено 594 млрд рублей с ростом на 42,2 млрд рублей. В республиканскую казну — 330,5 млрд рублей с ростом на 96,8 млрд рублей. Среди триггеров роста — высокие цены на нефть. Так, сборы по НДПИ выросли на треть — до 562,9 млрд рублей, НДС выросли больше чем наполовину — до 185,5 млрд, налог на прибыль — 161,9 млрд, налог на доходы физлиц — 77,4 млрд.



Правда, почти каждое второе предприятие сократило отчисления по налогу на прибыль из-за перестройки бизнес-процессов. Об этом свидетельствовали слайды УФНС по РТ и Минфина РТ. Так, 58% от общего количества предприятий увеличили отчисления на 60,7 млрд рублей, а 42% — сократили на 17,5 млрд рублей. В результате общая сумма сборов по налогу на прибыль с начала этого года составила свыше 161 млрд рублей. Кроме того, в 1,6 раза увеличились убытки предприятий.

— Вот если бы те нарастили, а эти не снизили, тогда наши 17 млрд были, — мечтательно произнес Минниханов. — В текущей ситуации ряд предприятий проводят работы по перестройке бизнеса. Быстро не получается, везде есть свои сложности. Это приводит к тому, что мы видим, что убытки выросли в 1,6 раза. Надо не просто собрать и поругать, а посмотреть, какую помощь мы можем оказать на федеральном и региональном уровне.

В консолидированный бюджет Татарстана за 9 месяцев поступило 362 млрд рублей, из них 309 млрд рублей — собственные доходы. Из федерального бюджета поступило 49,5 млрд рублей, или 65% от плана. До конца года должно поступить еще 26,9 млрд рублей.



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Луиза Игнатьева