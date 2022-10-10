СМИ: в России могут появиться отряды спортсменов-добровольцев для СВО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России планируется создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Сейчас в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации. В скором времени их оповестят. Если эксперимент признают успешным и наберут достаточное количество добровольцев, могут задействовать и московские организации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. На прошлой неделе он уточнил, что в Вооруженные силы России уже прибыли более 200 тысяч граждан.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина