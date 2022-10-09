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МИД России: красной линией станут поставки Киеву более мощного или дальнобойного вооружения

08:45, 09.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МИД России: красной линией станут поставки Киеву более мощного или дальнобойного вооружения
Фото: duma.gov.ru

Директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что красной линией для страны будут поставки Киеву более мощного или дальнобойного вооружения.

— Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации, — передает ТАСС слова Полищука.

Вместе с этим Полищук рассказал, что срыв переговорного процесса Киевом был по указке кураторов, которым не нужен мир на Украине. Правительство Зеленского, по его словам, было готово закрепить внеблоковый статус и постоянный нейтралитет, отказ от ядерного вооружения и денацификацию взамен на гарантии безопасности.

Вместе с этим, рассказал Полищук, Москва все еще не отказывается от продолжения переговоров с Киевом. В качестве посредников этому процессу готовы выступить многие страны. Но для этого, добавил Полищук, потенциальные посредники в переговорах должны сначала убедить Киев остановить боевые действия и прекратить огонь по Донбассу, которые начались еще в 2014 году.

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Артем Гафаров
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