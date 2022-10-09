МИД России: красной линией станут поставки Киеву более мощного или дальнобойного вооружения

Директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что красной линией для страны будут поставки Киеву более мощного или дальнобойного вооружения.

— Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации, — передает ТАСС слова Полищука.

Вместе с этим Полищук рассказал, что срыв переговорного процесса Киевом был по указке кураторов, которым не нужен мир на Украине. Правительство Зеленского, по его словам, было готово закрепить внеблоковый статус и постоянный нейтралитет, отказ от ядерного вооружения и денацификацию взамен на гарантии безопасности.

Вместе с этим, рассказал Полищук, Москва все еще не отказывается от продолжения переговоров с Киевом. В качестве посредников этому процессу готовы выступить многие страны. Но для этого, добавил Полищук, потенциальные посредники в переговорах должны сначала убедить Киев остановить боевые действия и прекратить огонь по Донбассу, которые начались еще в 2014 году.

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Артем Гафаров