В США обвинили Россию в усилении эскалации из-за частичной мобилизации

Российские власти решили усилить эскалацию, объявив частичную мобилизацию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Путин усилил эскалацию, решив не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных, не снизить напряженность, а усилить ее угрозой ядерного оружия, — приводит «РИА Новости» слова из выступления Блинкена на заседании СБ ООН в рамках ГА ООН.

Фото: youtube.com/скриншот

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу. В армию будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения определенных задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.



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Татьяна Леухина