Выходец из Татарстана Газинур Апсалямов стал руководителем УФНС Ульяновской области
Новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Ульяновской области стал Газинур Апсалямов.
Стоит отметить, что большая часть его карьеры связана с Татарстаном:
- В 1995 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. Куйбышева по специальности «Финансы и кредит».
- С 1995 по 1998 — государственный налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор в Управлении налогообложения юридических лиц Государственной налоговой инспекции по Казани.
- С 1998 по 1999 — заместитель начальника Государственной налоговой инспекции по Ново-Савиновскому району Казани.
- С 1999 по 2005 — заместитель руководителя ИМНС России по Ново-Савиновскому району Казани.
- С 2005 по 2006 — заместитель руководителя Межрайонной ИФНС России №5 по Татарстану.
- С 2006 по 2014 — заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №5 по Татарстану.
- С 2014 по 2018 — начальник Межрайонной ИФНС России № 10 по Татарстану.
- С сентября 2018 — руководитель УФНС по Дагестану.
Также он имеет ряд наград: почетная грамота ФНС России, знак отличия «Отличник ФНС России», знак отличия «Почетный работник ФНС России», Юбилейная медаль Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России», медаль Федеральной налоговой службы «За заслуги» II степени, благодарность Федеральной службы судебных приставов, Золотой знак Сабинского муниципального района Татарстана, медаль «В память 1000-летия Казани».
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