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В Казани приступили к ремонту Дворца спорта — фото

16:59, 06.07.2022 1
В Казани приступили к ремонту Дворца спорта — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани начали ремонтировать Дворец спорта на Московской улице. «Реальное время» публикует фото с места событий.

В здании находятся две ледовые площадки со зрительным залом на 3345 мест и 1100 мест, 1 спортивный зал, музей спорта Татарстана, 2 зала хореографии, пресс-центр.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Дворец спорта ввели в эксплуатацию в 1966 году. В 1998 году и в 2000 годах в здании проводилась реконструкция.

В конце июня Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на реконструкцию здания Буинского дома культуры за 474,5 миллиона рублей. Исполнителю необходимо произвести инженерную подготовку территории и заняться устройством фундаментов. Затем начнутся работы по возведению несущих конструкций, устройству кровли и отделке фасада.

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    Татьяна Леухина
    ОбществоВластьОбразование Татарстан

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    комментарии 1

    комментарии

    • Анонимно 06 июл
      Кажется в последний раз его ремонтировали перед тысячелетием
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