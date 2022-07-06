В Казани приступили к ремонту Дворца спорта — фото

В Казани начали ремонтировать Дворец спорта на Московской улице. «Реальное время» публикует фото с места событий.

В здании находятся две ледовые площадки со зрительным залом на 3345 мест и 1100 мест, 1 спортивный зал, музей спорта Татарстана, 2 зала хореографии, пресс-центр.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Дворец спорта ввели в эксплуатацию в 1966 году. В 1998 году и в 2000 годах в здании проводилась реконструкция.



В конце июня Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на реконструкцию здания Буинского дома культуры за 474,5 миллиона рублей. Исполнителю необходимо произвести инженерную подготовку территории и заняться устройством фундаментов. Затем начнутся работы по возведению несущих конструкций, устройству кровли и отделке фасада.



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Татьяна Леухина