МВД утвердило требования к оружию самообороны

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство внутренних дел утвердило криминалистические требования к техническим параметрам допустимого в России оружия самообороны. Приказ опубликован на сайте МВД.

Документ вступает в силу с 29 июня. Согласно ему, к оружию самообороны в России по закону относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное и травматическое оружие, газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, а также электрошокеры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны не должно быть в конструкции приспособлений для бесшумной стрельбы. Магазины должны вмещать меньше десяти патронов. На стволе, затворе, барабане, рамке и ствольной коробке должен быть индивидуальный номер.

В начале июня Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении контроля за оборотом оружия в России. Так, нельзя будет выдавать лицензию на получение оружия гражданам, если ФСБ и МВД выяснят, что они причастны к организованной преступной группе или намерены использовать оружие в противоправных целях.



Татьяна Леухина