13% казанцев хотят продлить праздники по случаю Дня России с помощью отпусков или отгулов

Фото: Максим Платонов (архив)

13% казанцев хотят присоединить дни отпуска или отгулы к выходным в честь Дня России, чтобы получился длинный отпуск. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

66% жителей Казани заявили, что не планируют продлевать День России отпусками или отгулами. Еще 10% затрудняются ответить на вопрос. Кроме того, 11% участников опроса имеют посменный график работы и празднование Дня России не как не отображается на количестве их рабочих дней.

Стоит отметить, что чаще остальных продлевать праздник отпусками и отгулами планируют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (15%). Реже всего — молодежь, лишь 7% опрошенных в возрасте до 34 лет хотели бы продлить праздничные дни. Также граждане со средним доходом от 50 до 80 тысяч рублей планируют продлить выходные дни чаще, чем казанцы с заработком выше или ниже этой суммы.

Фото: Максим Платонов

Ежегодно День России, который отмечается 12 июня в честь принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, проходит с большим размахом по всей стране. И в этом году президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу отпраздновать его широко и достойно.

Так, на празднование было выделено 9,5 миллиона рублей, из которых около миллиона ушло только на одно выступление группы «Пицца». Вообще, отмечать День России в столице Татарстана начали еще 9 июня — тогда прошел литературно-патриотический вечер «Культуру не отменишь» у театра кукол «Экият». Подробнее — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин