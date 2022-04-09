Татарстан вновь отметили среди регионов, наиболее активно участвующих в оказании гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов

Татарстан вновь отметили в числе российских регионов, которые внесли наибольший вклад в оказание гуманитарной помощи в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны страны.



Помимо республики, был отмечен вклад Бурятии, Белгородской, Иркутской, Курской, Московской и Сахалинской областей. Помимо них, активно оказывают гуманитарную помощь различные российские ведомства, политические партии и некоммерческие организации.

Отмечается, что на пунктах сбора подготовили больше 22,5 тысяч тонн продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Со 2 марта Россия доставила на Украину больше 9,9 тонны гуманитарных грузов. Проведена 781 гуманитарная акция, из них за прошедшие сутки — девять в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области. Мирному населению передали 197 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Фото: Максим Платонов

7 апреля сообщалось, что делегация Татарстана доставила в Крым более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской народных республик. Возглавил делегацию заместитель премьер-министра республики — полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин.

Дарья Акимова